 В Казанском медуниверситете получили 15 патентов на разработки по проекту «Анти-старение»
news_header_top_970_100

В Казанском медуниверситете получили 15 патентов на разработки по проекту «Анти-старение»

Город
25 ноября 2022  14:34
Автор:
Василина Олейник

Ученые Казанского государственного медицинского университета получили 15 патент на разработки в рамках стратегического проекта «Анти-старение». Об этом сообщили «Казанским ведомостям» в пресс-службе вуза.

«В рамках стратегического проекта «Анти-старение» реализованы и продолжаются работы по 30 научным проектам, получено 15 патентов. Наиболее значимый научный результат – патент «Генетически модифицированное средство на основе клеток человека и его терапевтических генов» является одной из приоритетных разработок при реализации стратегического проекта «Анти-старение», – отмечается в сообщении пресс-службы КГМУ. 

Приоритетной разработкой занималась команда казанских медиков, в числе которых 70% молодых ученых. Патент выдан на способ получения генетически модифицированного лейкоконцентрата – средства на основе клеток крови и терапевтических генов человека, который зарекомендовал себя как простой, безопасный и экономичный. С помощью этого препарата можно восстановить поврежденную ДНК пациента или устранять ее дефекты, он позволит бороться с дегенеративными, ишемическими и инфекционными заболеваниями

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Эксперты РТ: праздник День матери обладает фундаментальным значением
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса