В Казанском метро биометрическую оплату выбрали уже 12 тыс. пассажиров

В метро Казани уже зарегистрировалось более 12 тысяч пассажиров, использующих биометрическую оплату, согласно данным пресс-службы мэрии города. Напоминаем, что возможность воспользоваться этим сервисом появилась у горожан и туристов с конца августа 2024 года на всех станциях подземного транспорта.

Чтобы совершить бесконтактную оплату проезда, необходимо предварительно пройти регистрацию в Единой биометрической системе через приложение «Госуслуги Биометрия». После этого, на входе в метрополитен, пользователю достаточно будет подойти к турникету и взглянуть в специальный терминал, и оплата будет проведена всего за несколько секунд.

Система бесконтактной оплаты внедрена с использованием технологии Face2, разработанной в рамках ПАО «Ак Барс» Банк.