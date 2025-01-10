В Казанском метро биометрическую оплату выбрали уже 12 тыс. пассажиров

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Город
10 января 2025  17:43

В метро Казани уже зарегистрировалось более 12 тысяч пассажиров, использующих биометрическую оплату, согласно данным пресс-службы мэрии города. Напоминаем, что возможность воспользоваться этим сервисом появилась у горожан и туристов с конца августа 2024 года на всех станциях подземного транспорта.

Чтобы совершить бесконтактную оплату проезда, необходимо предварительно пройти регистрацию в Единой биометрической системе через приложение «Госуслуги Биометрия». После этого, на входе в метрополитен, пользователю достаточно будет подойти к турникету и взглянуть в специальный терминал, и оплата будет проведена всего за несколько секунд.

Система бесконтактной оплаты внедрена с использованием технологии Face2, разработанной в рамках ПАО «Ак Барс» Банк.

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