 В казанском метро начали курсировать новогодние поезда
news_header_top_970_100

В казанском метро начали курсировать новогодние поезда

Украшали станции метро и вагоны сотрудники МУП «Метроэлектротранс» на свои деньги.

Город
10 декабря 2021  19:05
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани все готовится к наступлению Нового Года. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» украсили станции и вагоны метро в новогодней тематике, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранс».

Сотрудниками ведомства на свои деньги были куплены елки, гирлянды, краски и снежинки. На окна вагонов гуашью были нанесены изображения снегирей и снеговиков для поднятия предновогодней атмосферы для пассажиров.

«От пассажиров поступают только позитивные комментарии, в этом году в социальных сетях уже тоже появляются фотографии», — отметили в пресс-службе «Метроэлектротранс».

Также к украшениям присоединились коллективы трамвайного депо и троллейбусного депо № 1 и № 2. Водители и кондукторы ежегодно оформляют по новогодней тематике общественный транспорт.

 

 

Новости
В Казани пройдет бесплатный мастер-класс для детей победителя чемпионата «Амбилипикс»
Белоусов: Третья волна инфляции возможна
Полиция задержала 16-летнего парня с наркотиками в машине
Аналитики JPMorgan спрогнозировали возвращение к нормальным условиям до COVID-19
В казанском метро начали курсировать новогодние поезда
В Казани в этом году откроют 20 новогодних городков
Минпромторг: в 2021 году розничная онлайн-торговля вырастет на 40%
Пост руководителя нижнекамского исполкома занял директор филиала «Татэнерго» Юрий Болтиков