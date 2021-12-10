В казанском метро начали курсировать новогодние поезда

В Казани все готовится к наступлению Нового Года. Сотрудники МУП «Метроэлектротранс» украсили станции и вагоны метро в новогодней тематике, сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранс».

Сотрудниками ведомства на свои деньги были куплены елки, гирлянды, краски и снежинки. На окна вагонов гуашью были нанесены изображения снегирей и снеговиков для поднятия предновогодней атмосферы для пассажиров.

«От пассажиров поступают только позитивные комментарии, в этом году в социальных сетях уже тоже появляются фотографии», — отметили в пресс-службе «Метроэлектротранс».

Также к украшениям присоединились коллективы трамвайного депо и троллейбусного депо № 1 и № 2. Водители и кондукторы ежегодно оформляют по новогодней тематике общественный транспорт.