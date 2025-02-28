В казанском метро подорожал проезд

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Город
28 февраля 2025  13:49

С сегодняшнего дня в казанском метрополитене вступили в силу новые тарифы на проезд, о чем сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Теперь стоимость одной поездки составляет 33 рубля при использовании транспортной карты, пополненной на 100 и более поездок. Если же оплачивать проезд банковской или транспортной картой за разовую поездку, придется заплатить 43 рубля.

Однако, у пассажиров есть возможность сэкономить. До конца 2025 года действует акция с кешбэком в размере 15 рублей за каждую поездку, оплаченную с помощью биометрии через Систему быстрых платежей.

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