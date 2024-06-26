В казанском метро показали, как моют и обновляют станции

МУП «Метроэлектротранс» продолжает работы по улучшению комфорта пассажиров в Казанском метрополитене. В рамках проводимых работ происходит комплексная уборка станций и прилегающих территорий.

Сотрудники Дирекции сбора доходов и движения тщательно моют окна на сходах, стены и парапеты, а также облагораживают клумбы и ухаживают за цветами у входных групп.

Работники клининговой компании проводят тщательную промывку станций метро, включая платформы, сходы, пандусы, маршевые лестницы и пешеходные переходы.

Ремонтно-строительный участок продолжает косметический ремонт на станциях, окрашивая стены и потолки в пешеходных переходах, на сходах и сводах платформ. Служба Путевого хозяйства метрополитена занимается восстановлением фасадных, напольных и тактильных плиток на станциях и на Вентиляционных киосках.