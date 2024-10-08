В казанском метро рассказали, какие вещи чаще всего забывают горожане

МУП «Метроэлектротранс» раскрыл статистику самых популярных «потеряшек». Чаще всего пассажиры забывают в подземке зонтики, пакеты и головные уборы.

Впрочем, среди забытых вещей встречаются не только предметы гардероба. Регулярно на станциях остаются женские сумочки, игрушки, наушники, а иногда даже кроссовки.

Однако нередки случаи, когда люди теряют важные документы, банковские карты, кошельки и мобильные телефоны.

Кстати, по статистике, мужчины оказываются рассеяннее женщин – они теряют вещи в два раза чаще.

Все найденные вещи хранятся на станциях, где были утеряны. Телефон горячей линии +7 (843) 533-70-61.