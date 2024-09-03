В казанском метро сократится интервал движения поездов в час пик

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Город
3 сентября 2024  14:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский метрополитен оптимизирует график движения поездов в час пик, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

В связи с увеличением пассажиропотока с 3 сентября сокращаются интервалы движения поездов в утренние и вечерние часы. Получить актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте kazanmetro.ru и информационных стендах станций метрополитена.

В часы пик на линии будут работать 10 составов с интервалом движения 5 минут 33 секунды. 

Пресс-служба предприятия подчеркнула, что оптимизация графика движения направлена на повышение качества обслуживания пассажиров. С 2020 года пассажиропоток Казанского метрополитена стабильно растет. В январе-мае 2024 года для сокращения интервалов движения был запущен 11-й состав. Решение о дальнейшем режиме работы метрополитена будет принято по итогам анализа пассажиропотока в сентябре.

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