В казанском микрорайоне «Танкодром» благоустроили сквер

news_top_970_100
Город
11 октября 2024  11:56

В Казани завершилось масштабное благоустройство сквера 100-летия образования строительной отрасли РТ, расположенного на улице Карбышева. За два года из запущенной территории, с заваленными погребами и высохшими деревьями, сквер превратился в уютное пространство для отдыха и активного времяпрепровождения.

 Фото: © мэрия Казани

На первой очереди, завершенной в 2023 году, появился новый многоструйный фонтан, смотровая площадка, система видеонаблюдения и музыкальное сопровождение. Вторая очередь, завершенная в этом году, добавила в сквер обводную прогулочную дорожку, детскую площадку и воркаут-зону.

В сквере также появились комфортные скамейки, столы для пикников, дог-боксы, информационные стенды и ограждение вокруг фонтана.

Особое внимание уделили озеленению. Например, высажено более 1,2 тысячи кустов, 5 тысяч многолетних растений и 150 деревьев, а также создан газон площадью 11,1 тысячи кв.м.

Сквер прекрасно вписался в зеленую инфраструктуру микрорайона, соединяясь с парком «Комсомолец» и сквером Карбышева, создавая единый зеленый каркас.

 Фото: © мэрия Казани

Мэр города Ильсур Метшин оценил проделанную работу. Пресс-служба мэрии подчеркнула, что благоустройство сквера стало частью масштабной программы подготовки Казани к Играм и саммиту БРИКС. В этом году в городе благоустраивается рекордное количество общественных пространств, в большинстве из которых работы уже завершены.

news_right_column_240_400
Новости
Вертолеты санавиации РКБ госпитализируют пострадавших в ДТП под Мензелинском
Вертолеты санавиации РКБ госпитализируют пострадавших в ДТП под Мензелинском
В Татарстане спасли упавшего в водоем малыша-лосёнка
Автоинспекторы в Казани задержали наркокурьера с 900 граммами «синтетики»
179 студентов из Татарстана будут получать стипендию Минниханова
В казанском микрорайоне «Танкодром» благоустроили сквер
В казанском микрорайоне «Танкодром» благоустроили сквер
Клоп-черепашка «убил» 15% зерна в Татарстане
Путин пригласил Бердымухамедова на саммит БРИКС в Казань
Баланс души и тела: 5 шагов к сохранению психического здоровья