В казанском микрорайоне «Танкодром» благоустроили сквер

В Казани завершилось масштабное благоустройство сквера 100-летия образования строительной отрасли РТ, расположенного на улице Карбышева. За два года из запущенной территории, с заваленными погребами и высохшими деревьями, сквер превратился в уютное пространство для отдыха и активного времяпрепровождения.

Фото: © мэрия Казани

На первой очереди, завершенной в 2023 году, появился новый многоструйный фонтан, смотровая площадка, система видеонаблюдения и музыкальное сопровождение. Вторая очередь, завершенная в этом году, добавила в сквер обводную прогулочную дорожку, детскую площадку и воркаут-зону.

В сквере также появились комфортные скамейки, столы для пикников, дог-боксы, информационные стенды и ограждение вокруг фонтана.

Особое внимание уделили озеленению. Например, высажено более 1,2 тысячи кустов, 5 тысяч многолетних растений и 150 деревьев, а также создан газон площадью 11,1 тысячи кв.м.

Сквер прекрасно вписался в зеленую инфраструктуру микрорайона, соединяясь с парком «Комсомолец» и сквером Карбышева, создавая единый зеленый каркас.

Фото: © мэрия Казани

Мэр города Ильсур Метшин оценил проделанную работу. Пресс-служба мэрии подчеркнула, что благоустройство сквера стало частью масштабной программы подготовки Казани к Играм и саммиту БРИКС. В этом году в городе благоустраивается рекордное количество общественных пространств, в большинстве из которых работы уже завершены.