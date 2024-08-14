В казанском Музее изобразительных искусств РТ пройдет фотовыставка «Линии жизни»

Завтра, 15 августа, в казанской Галерее современного искусства Музея изобразительных искусств РТ открывается необычная фотовыставка. Проект «Линии жизни» (0+) ставит перед собой цель привлечения внимания к такому заболеванию, как деменция.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева, врач-невролог Юлия Житкова и автор фотографий Артем Мохов.

В общей сложности в экспозиции будет представлено 34 фотопортрета людей, страдающих деменцией. Актуальность проблемы сложно переоценить. Юлия Житкова подчеркнула, что по всему миру насчитывается 55 миллионов человек, у которых диагностирована эта болезнь.

Организаторы выставки надеются повысить осведомленность о деменции как возрастном заболевании, подчеркивая важность доброжелательного отношения к пациентам и поддержки их родственников.

В фотосессии приняли участие жители Казани и пациент с деменцией из Чебоксар. На открытие выставки приглашены семьи моделей.

В Татарстане созданы «кабинеты памяти» для помощи пациентам, однако многие обращаются за поддержкой слишком поздно из-за незнания или стеснительности. Врачи отмечают, что деменция может развиться в любом возрасте, но чаще всего связана с болезнью Альцгеймера у пожилых. Каждый год число людей с деменцией растет, и родственникам сложно справляться с моральными страданиями, наблюдая за ухудшением состояния близких. Причем от этой болезни нет ни радикального лечения, ни надежной профилактики.

- Такие сложные вопросы редко поднимаются в обществе, - заметила Розалия Нургалеева.

Фотопроект был создан при поддержке Республиканского центра когнитивных расстройств при МКДЦ. Его специалисты в день открытия выставки планируют провести лекции о причинах и мерах профилактики деменции.