В Казанском Кремле откроется выставка о динозаврах с экспонатами возрастом в 500 млн лет

В Казанском Кремле откроется палеонтологическая выставка «Древняя жизнь». На ней будут представлены более 50 экспонатов с диапазоном возраста до 500 млн лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РТ.

Выставка будет проходить в Музее естественной истории РТ с 28 января по 4 апреля. На экспозицию привезут экспонаты из Вятского палеонтологического музея. Они повествуют о поэтапном развитии живых организмов вполть до самой гибели динозавров. Посетители смогут увидеть скелеты тиранозваров, трицератопсов, а также летающих и водоплавающих рептилий и кладки яиц.

Некоторые из экспонатов – из Котельничского местонахождения – нашли в Германии, в XIX веке. Оно считается самым крупным и разнообразным в мире.