 В Казанском Кремле откроется выставка о динозаврах с экспонатами возрастом в 500 млн лет
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В Казанском Кремле откроется выставка о динозаврах с экспонатами возрастом в 500 млн лет

На экпозицию привезут экспонаты из Вятского палеонтологического музея. с

Город
28 января 2022  11:20
Автор:
Елена Молчанова

В Казанском Кремле откроется палеонтологическая выставка «Древняя жизнь». На ней будут представлены более 50 экспонатов с диапазоном возраста до 500 млн лет.  Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РТ. 

Выставка будет проходить в Музее естественной истории РТ с 28 января по 4 апреля. На экспозицию привезут экспонаты из Вятского палеонтологического музея. Они повествуют о поэтапном развитии живых организмов вполть до самой гибели динозавров. Посетители смогут увидеть скелеты тиранозваров, трицератопсов, а также летающих и водоплавающих рептилий и кладки яиц.

Некоторые из экспонатов – из Котельничского местонахождения – нашли в Германии, в XIX веке. Оно считается самым крупным и разнообразным в мире. 

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