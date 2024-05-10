В казанском общежитии молодой парень вонзил нож в шею дяди из-за разногласия

Деление жилищной площади стало причиной ссоры двух мужчин в общежитии на Беломорской улице в Казани. 22-летний молодой человек вонзил нож в родного дядю, пишет «Татарстан-24».

По словам соседей, перед этим оба оппонента немало выпили, когда собрались за столом для обсуждения важных вопросов. Договориться не смогли, всего час прошел с момента начала встречи, когда началась сильная ссора, которая позднее переросла в поножовщину.

Ножевой удар пришелся в шею. Взрослый мужчина потерял очень много крови, но сам смог вызвать скорую помощь и обратиться к правоохранителям. Несколько раз он терял сознание, врачи оказали ему медицинскую помощь.

Преступника задержали. В дальнейшем будет рассмотрена мера пресечения наказания.