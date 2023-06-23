В казанском парке «Черное озеро» 1 июля пройдет интеллектуальный турнир, в котором примут участие 10 команд. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана.

Участники будут соревноваться за уникальный кубок парка и звание самых умных. В программе мероприятия специально подготовленный пакет вопросов на логику, видеовопросы от сообществ и руководителей города, вопросы от жителей и «черный ящик».

Специальным гостем турнира станет Дмитрий Авдеенко — знаток, игрок телевизионной игры «Что? Где? Когда?».

Желающие принять участие могут зарегистрировать свою команду до 28 июня по ссылке.

Дресс-код: черно-белый. Количество участников в команде — 6 человек. Возрастное ограничение — 16+. Количество мест ограничено.