 В казанском парке «Черное озеро» 1 июля пройдет интеллектуальный турнир
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В казанском парке «Черное озеро» 1 июля пройдет интеллектуальный турнир

Специальным гостем турнира станет Дмитрий Авдеенко.

Город
23 июня 2023  14:20
Автор:
Роза Габитова

В казанском парке «Черное озеро» 1 июля пройдет интеллектуальный турнир, в котором примут участие 10 команд. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана. 

Участники будут соревноваться за уникальный кубок парка и звание самых умных. В программе мероприятия специально подготовленный пакет вопросов на логику, видеовопросы от сообществ и руководителей города, вопросы от жителей и «черный ящик».

Специальным гостем турнира станет Дмитрий Авдеенко — знаток, игрок телевизионной игры «Что? Где? Когда?». 

Желающие принять участие могут зарегистрировать свою команду до 28 июня по ссылке

Дресс-код: черно-белый. Количество участников в команде — 6 человек. Возрастное ограничение — 16+. Количество мест ограничено.

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