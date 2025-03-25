В казанском парке «Черное озеро» пройдет лекторий для владельцев собак

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Город
25 марта 2025  17:24

30 марта в парке «Черное озеро» состоятся бесплатные лекции для ответственных владельцев животных. Мероприятие пройдет в летнем домике парка с 12:00 до 14:00.

Программа:
▸ 12:00 – Лекция ветеринара Люции Файзи о защите питомцев от клещей и других паразитов
▸ 13:00 – Рассказ о зооволонтерстве и помощи бездомным животным от Елизаветы Чубаковой

Гости смогут получить советы по уходу за животными, узнать о работе приютов и увидеть фотовыставку «Подарок Вселенной» с историями усыновленных питомцев.

Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Посетителей ждут с питомцами – мероприятие проходит в dog-friendly формате.

Организатор – проект «Дог-френдли Татарстан» при поддержке дирекции парков Казани.

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