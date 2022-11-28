В казанском парке «УРАМ» пройдет дискуссия о преобразовании промышленных зон в креативные кластеры

В казанском экстрим-парке «УРАМ» пройдет дискуссия «Промзона: Как на месте бывших промышленных районов сформировать креативный кластер?».

Спикерами мероприятия станут архитектор рукотворного острова «Новая Голландия» и основательница архитектурного бюро ludi_architects Любовь Леонтьева, соосновательница «Архитектурной студии Новиковых» Анна Новикова, куратор проектов в сфере уличного искусства, арт-директор ЦСИ «Винзавод» Сабина Чагина и другие.

Во время дискуссии расскажут о том, как дать второй шанс промышленным зонам, что для этого необходимо и поднимут вопрос, какие территории в Казани можно назвать перспективными для реновации.

Мероприятие пройдет 1 декабря, начало в 18.00 в лектории № 3.