 В казанском парке «УРАМ» пройдет дискуссия о преобразовании промышленных зон в креативные кластеры
news_header_top_970_100

В казанском парке «УРАМ» пройдет дискуссия о преобразовании промышленных зон в креативные кластеры

Мероприятие состоится в рамках программы «Городские модераторы» и архитектурного форума «Казаныш».

Город
28 ноября 2022  18:22
Автор:
Роза Габитова

В казанском экстрим-парке «УРАМ» пройдет дискуссия «Промзона: Как на месте бывших промышленных районов сформировать креативный кластер?».

Спикерами мероприятия станут архитектор рукотворного острова «Новая Голландия» и основательница архитектурного бюро ludi_architects Любовь Леонтьева, соосновательница «Архитектурной студии Новиковых» Анна Новикова, куратор проектов в сфере уличного искусства, арт-директор ЦСИ «Винзавод» Сабина Чагина и другие. 

Во время дискуссии расскажут о том, как дать второй шанс промышленным зонам, что для этого необходимо и поднимут вопрос, какие территории в Казани можно назвать перспективными для реновации.

Мероприятие пройдет 1 декабря, начало в 18.00 в лектории № 3.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В казанском парке «УРАМ» пройдет дискуссия о преобразовании промышленных зон в креативные кластеры
В Казани до 7 декабря продлили ограничение движение по улице Большой Красной
В Казани на 24% сократилась смертность
Воздушные гортензии и сногсшибательные розы: казанские флористы подготовились ко «Дню матери»
В Татарстане 29 ноября приостановят работу паромной переправы Аракчино — Верхний Услон
Минтранс РФ снова рассмотрит возможность создания скоростной ж/д между Москвой и Казанью
В Татарстане на участке стройки М12 экскаваторщик случайно убил рабочего, ударив ковшом
В Татарстане поддержка семей с детьми в этом году составила 16,5 млрд рублей