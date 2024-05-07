В казанском поселке Дербышки провели митинг ко Дню Победы

Военные песни этим утром прозвучали для горожан, проживающих в поселке Дербышки, где провели первый митинг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Символично, что местом проведения стал мемориал героям войны.

Местных ветеранов и труженников тыла встречали школьники, которые выстроились в длинный живой коридор и провожали главных гостей мероприятия. А после – юнармейцев, пронесших венки для возложения у памятника.

Глава администрации Советского района подчеркнул, что благодаря подвигам победителей радуемся жизни и «вот уже 79 лет мы чествуем героизм нашего народа, наших героев, тех кто ковал победу на фронте и в тылу».

Митинг завершился минутой молчания.