В казанском поселке Киндери спасатели вытащили из оврага пьяного мужчину

Спасатели поисково-спасательной службы Татарстана вытащили из оврага пьяного мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели выехали в казанский поселок Киндери по заявке от скорой помощи. В поселке на улице Терновая пьяный мужчина упал в овраг. Медикам потребовалась помощь спасателей, так как они не могли достать упавшего самостоятельно.

Спасатели вынесли мужчину из оврага, чтобы его можно было госпитализировать. Личность установить не удалось из-за отсутствия документов, отметили в пресс-службе ведомства.