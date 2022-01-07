 В казанском поселке Киндери спасатели вытащили из оврага пьяного мужчину
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В казанском поселке Киндери спасатели вытащили из оврага пьяного мужчину

Вызванные медики не смогли вытащить упавшего из труднодоступного места.

Город
7 января 2022  20:54

Спасатели поисково-спасательной службы Татарстана вытащили из оврага пьяного мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели выехали в казанский поселок Киндери по заявке от скорой помощи. В поселке на улице Терновая пьяный мужчина упал в овраг. Медикам потребовалась помощь спасателей, так как они не могли достать упавшего самостоятельно. 

Спасатели вынесли мужчину из оврага, чтобы его можно было госпитализировать. Личность установить не удалось из-за отсутствия документов, отметили в пресс-службе ведомства.

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