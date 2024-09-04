В казанском поселке Щербаково добиваются закрытия приюта для пожилых

Прокуратура Авиастроительного района добивается закрытия пансионата для пожилых в поселке Щербаково, где во время проверки были выявлены нарушения. Как выяснилось, учреждение работало с многочисленными нарушениями пожарной безопасности и санитарных норм, подвергая опасности жизни и здоровье постояльцев. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Фото: © Прокуратура РТ

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием запретить эксплуатацию здания до тех пор, пока все выявленные нарушения не будут устранены.

Всех проживавших в пансионате пожилых людей перевезли в больницы Казани, где им оказана необходимая медицинская помощь и обеспечен уход. В доме во время обыска нашли труп пожилой женщины, которая пролежала там несколько дней.

Фото: © Прокуратура РТ

Более того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В действиях сотрудников полиции, не выявивших нарушения в работе пансионата, прокуратура усматривает признаки халатности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.