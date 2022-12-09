 В казанском поселке Юдино 14-летний мальчик отравился угарным газом
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В казанском поселке Юдино 14-летний мальчик отравился угарным газом

Госпитализация ребенку не понадобилась.

Город
9 декабря 2022  11:46
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня утром в экстренные службы поступило сообщение об отравлении в частном доме 14-летнего мальчика угарным газом в поселке Юдино. Отравление оказалось легкой степени тяжести, ребенка не госпитализировали.

Прокуратура Татарстана организовала по данному инциденту проверку. Надзорный орган выяснит обстоятельства случившегося и проверит соблюдение требований безопасности при использовании газового оборудования, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане после отравления угарным газом 13-летней девочки в частном доме на улице Литвинова в Казани было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В казанском поселке Юдино 14-летний мальчик отравился угарным газом
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