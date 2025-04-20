В Казанском соборе началась торжественная Пасхальная служба

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Город
20 апреля 2025  00:05

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил главное пасхальное богослужение республики в Казанском соборе.

Ещё до начала службы храм наполнился верующими: многие пришли заранее, чтобы исповедаться и причаститься. Традиционные пасхальные угощения – куличи и крашеные яйца – ожидали освящения.

«Пасха – праздник смысла жизни. Желаю вам всем обрести этот смысл и твёрдо идти по жизненному пути, помня, что над нами – Всевышний, пришедший в мир для спасения человечества. Это день победы жизни над смертью», – обратился митрополит Кирилл к собравшимся.

В полночь состоится традиционный крестный ход вокруг храма, после которого прозвучат радостные пасхальные приветствия.

Особенным событием станет доставка в собор Благодатного огня из Иерусалима. Святыню, сошедшую днём в храме Гроба Господня, раздадут всем верующим, завершив тем самым праздничные торжества.

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