 В казанском ТЦ «Кольцо» 15 декабря откроется Eurospar
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В казанском ТЦ «Кольцо» 15 декабря откроется Eurospar

Магазин расположился на цокольном этаже.

Город
14 декабря 2022  18:43
Автор:
Роза Габитова

В казанском торговом центре «Кольцо» завтра, 15 декабря, откроется магазин нидерландской сети Eurospar. Об этом корреспондент «КВ» узнал, побывав на месте. 

Spar расположится на месте магазина татарстанской торговой сети «Эдельвейс» на цокольном этаже. 

В «Кольце» уже зажглась вывеска иностранной сети. Сотрудники магазина готовятся к открытию. Прилавки уже заполнены продуктами. 

Перед открытием Spar устроил рекламную кампанию. Жителям Татарстана рассылают СМС-приглашения. Кроме того, перед входом в метро «Площадь Тукая» со стороны Баумана стоит промоутер, зазывающий горожан.

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