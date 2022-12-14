В казанском ТЦ «Кольцо» 15 декабря откроется Eurospar

В казанском торговом центре «Кольцо» завтра, 15 декабря, откроется магазин нидерландской сети Eurospar. Об этом корреспондент «КВ» узнал, побывав на месте.

Spar расположится на месте магазина татарстанской торговой сети «Эдельвейс» на цокольном этаже.

В «Кольце» уже зажглась вывеска иностранной сети. Сотрудники магазина готовятся к открытию. Прилавки уже заполнены продуктами.

Перед открытием Spar устроил рекламную кампанию. Жителям Татарстана рассылают СМС-приглашения. Кроме того, перед входом в метро «Площадь Тукая» со стороны Баумана стоит промоутер, зазывающий горожан.