В казанском театре имени Тинчурина впервые проведут реставрацию

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия приступил к рассмотрению проектной документации на реставрацию здания театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина в Казани.

Фото: © комитет РТ по охране ОКН

Этот архитектурный памятник начала XX века, расположенный на улице Горького, 13, известен не только своей театральной историей, но и тем, что в его стенах дважды выступал Владимир Маяковский.

Дом, построенный в XIX веке по проекту архитектора Скаржинского, сменил несколько владельцев, прежде чем стать театром. Изначально он принадлежал Анне Высоцкой, затем перешел во владение дворянина Владимира Молоствова, а в начале XX века – к купцам Кекиным. Театральные постановки здесь начали ставить с 1912 года. В 1927 и 1928 годах в здании театра проходили лекции и литературные вечера Владимира Маяковского. С 1922 по 1987 год здесь размещался Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала.

Сегодня здание театра, являющееся образцом ретроспективизма с элементами модерна, нуждается в серьезном ремонте. Техническое состояние строительных конструкций специалисты оценивают как ограниченно работоспособное. Проектом реставрации предусмотрено укрепление фундамента и перекрытий, восстановление кирпичной кладки стен, гидроизоляция, ремонт кровли, модернизация инженерных систем.

Стоит отметить, что это не первая реставрация исторического здания. В 2007–2009 годах были проведены работы по восстановлению фасадов и интерьеров театра.