 В Казанском ТЮЗе пройдет благотворительная акция «Лапа любви»
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В Казанском ТЮЗе пройдет благотворительная акция «Лапа любви»

Театр организует сбор корма для передачи в приюты для животных.

Город
17 января 2022  17:40
Автор:
Ольга Полякова

В Казанском театре юного зрителя пройдет благотворительная акция «Лапа любви». Об этом сообщает Министерство культуры Татарстана.

На сцене театра 13 февраля в 16:00 состоится спектакль «Дитя». Половина прибыли от продажи билетов на него будет направлена в казанские приюты для животных «Сердце дворняги» и «Вега». 

В фойе здания ТЮЗа разместятся фотографии питомцев, которых можно забрать домой, будут продаваться авторские украшения на тему животных PetLover и календари. Также театр организует сбор корма для дальнейшей передачи в приюты. 

В день спектакля для пришедших зрителей покажут выступление призера различных соревнований бордер-колли Эстер.

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