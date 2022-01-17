В Казанском ТЮЗе пройдет благотворительная акция «Лапа любви»

В Казанском театре юного зрителя пройдет благотворительная акция «Лапа любви». Об этом сообщает Министерство культуры Татарстана.

На сцене театра 13 февраля в 16:00 состоится спектакль «Дитя». Половина прибыли от продажи билетов на него будет направлена в казанские приюты для животных «Сердце дворняги» и «Вега».

В фойе здания ТЮЗа разместятся фотографии питомцев, которых можно забрать домой, будут продаваться авторские украшения на тему животных PetLover и календари. Также театр организует сбор корма для дальнейшей передачи в приюты.

В день спектакля для пришедших зрителей покажут выступление призера различных соревнований бордер-колли Эстер.