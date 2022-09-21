В казанском ЖК «Сандугач» получили квартиры 276 семей

Сегодня, 21 сентября, в жилом комплексе «Сандугач» в Казани началось заселение домов по улице А. Авзаловой в домах 5 и 7, а также на проспект И. Шакирова в 10-м доме.

«ЖК «Сандугач» состоит из 18 жилых домов в общей сложности на 1716 квартир. Первые 12 домов участникам жилищных программ мы уже передали. Сегодня начинаем выдавать ключи жильцам еще трех домов. Оставшиеся три дома «Сандугач» также достроены и будут заселены до конца года», - рассказал исполнительный директор Госжилфонда при президенте Татарстана Марат Зарипов.

Все квартиры полностью готовы для проживания. Они оборудованы всем необходимым: сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации и другим.

Напомним, в этих новостройках проживают и будут заселяться работники бюджетной сферы и предприятий, многодетные и молодые семьи, медработники, которые получили грант, дети-сироты, а также жильцы, переселенные из аварийного жилья.

Ранее «КВ» сообщали, что в жилом комплексе «Сандугач» вручили ключи будущим жильцам домов № 2-5-1 (ул. М.Гареева, 3), № 2-5-2 (ул. М.Гареева, 3Б) и № 2-5-3 (ул. М. Гареева, 3А).