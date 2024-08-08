В казанском ЖК «Весна» откроется лицей с уклоном в IT и инженерию

news_top_970_100
Город
8 августа 2024  13:41
Автор:
Эндже Гарафиева

1 сентября в казанском жилом комплексе «Весна» откроет свои двери новый лицей №95 с углубленным изучением естественно-научных дисциплин. 

В лицее создана современная образовательная среда с упором на IT и инженерное дело. Ученикам будут доступны 3D-принтеры, лазерные станки, оборудование для сборки дронов, робототехники и многое другое. 

«Здесь есть всё для того, чтобы дети получали знания, навыки и смогли определиться с будущей профессией. Это настоящий дворец знаний»,  — отметил Мэр Казани Ильсур Метшин во время визита в новый лицей. 

Помимо учебных классов, в лицее есть два бассейна, спортивные залы, концертный зал на 670 мест, а также просторная столовая. 

Лицей построен в рамках национального проекта «Образование».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В казанском ЖК «Весна» откроется лицей с уклоном в IT и инженерию
Ученые из Казани повысили урожайность пшеницы на четверть
В Татарстане судят подростка-курьера телефонных мошенников
В Татарстане завершилась надвижка пролёта моста через Каму
Студент из Казани награжден за спасение пассажиров сошедшего с рельсов поезда
62-летний водитель был госпитализирован после ДТП у Кремлевской Набережной
Где лечить зубы - в платной или бесплатной стоматологии?
Казанский кинофестиваль «Алтын минбар» покажет 51 фильм из-за рубежа