В казанском ЖК «Весна» откроется лицей с уклоном в IT и инженерию

1 сентября в казанском жилом комплексе «Весна» откроет свои двери новый лицей №95 с углубленным изучением естественно-научных дисциплин.

В лицее создана современная образовательная среда с упором на IT и инженерное дело. Ученикам будут доступны 3D-принтеры, лазерные станки, оборудование для сборки дронов, робототехники и многое другое.

«Здесь есть всё для того, чтобы дети получали знания, навыки и смогли определиться с будущей профессией. Это настоящий дворец знаний», — отметил Мэр Казани Ильсур Метшин во время визита в новый лицей.

Помимо учебных классов, в лицее есть два бассейна, спортивные залы, концертный зал на 670 мест, а также просторная столовая.

Лицей построен в рамках национального проекта «Образование».