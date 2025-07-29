В Казанском зооботаническом саду появилось потомство павлинов

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Город
29 июля 2025  00:09

Семь птенцов павлинов родились в Казанском зооботаническом саду. Как сообщает администрация учреждения, три особи были выведены в инкубаторных условиях, а четыре обнаружены в естественном гнезде, где за ними ухаживала взрослая самка.

Новорожденные птенцы обладают характерными видовыми особенностями: золотисто-коричневым оперением, короткими конечностями и отсутствием характерного хохолка. В настоящее время определение половой принадлежности молодых особей невозможно.

Специалисты поясняют, что полное формирование экстерьерных признаков, включая знаменитый шлейф из перьев, происходит у самцов к двух-трехлетнему возрасту. Данный процесс сопровождается изменением окраса оперения на более темные тона.

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