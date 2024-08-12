В казанском зооботсаду родилась олениха Ярослава

В зооботсаду Казани рассказали о судьбе новорожденной оленихи пятнистой породы. Малышка родилась 1,5 месяца назад, сейчас уже окрепла, с интересом изучает окружающий мир. Она получила от сотрудников зоопарка имя Ярослава.

Как отмечают киперы, маленькая Ярослава, как и все дети, очень любопытна, её внимание привлекает буквально всё – от жучков в траве до соседей – коз. При этом малышка отличается осторожностью и, если что-то вызывает у неё подозрение, сразу же бежит к маме.

Сейчас оленёнок проводит всё время с мамой, но совсем скоро посетители смогут увидеть Ярославу в вольере.