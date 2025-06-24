В Казанском зооботсаду родился жеребенок зебры

В Казанском зооботаническом саду произошло радостное событие – у пары зебр по кличке Ромака и Вика родился здоровый жеребёнок женского пола. Роды прошли успешно в ночное время, и уже через несколько минут после появления на свет детёныш уверенно стоял на ногах.

Как сообщили сотрудники учреждения, новорождённая зебра отличается от своих сородичей необычно длинными ногами, за что получила ласковое прозвище «Балерина». Мать Вика проявляет образцовую заботу о потомстве, а малышка демонстрирует хорошее здоровье, активность и любознательность.

В настоящее время зебры содержатся во внутреннем вольере, где созданы оптимальные условия для адаптации. Постепенно их начинают выводить на короткие прогулки в закрытый дворик. В ближайшее время планируется знакомство детёныша с другими обитателями экспозиции «Река Замбези», включая антилоп личи, африканских марабу и нильских гусей.