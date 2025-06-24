В Казанском зооботсаду родился жеребенок зебры

news_top_970_100
Город
24 июня 2025  14:30

В Казанском зооботаническом саду произошло радостное событие – у пары зебр по кличке Ромака и Вика родился здоровый жеребёнок женского пола. Роды прошли успешно в ночное время, и уже через несколько минут после появления на свет детёныш уверенно стоял на ногах.

Как сообщили сотрудники учреждения, новорождённая зебра отличается от своих сородичей необычно длинными ногами, за что получила ласковое прозвище «Балерина». Мать Вика проявляет образцовую заботу о потомстве, а малышка демонстрирует хорошее здоровье, активность и любознательность.

В настоящее время зебры содержатся во внутреннем вольере, где созданы оптимальные условия для адаптации. Постепенно их начинают выводить на короткие прогулки в закрытый дворик. В ближайшее время планируется знакомство детёныша с другими обитателями экспозиции «Река Замбези», включая антилоп личи, африканских марабу и нильских гусей.

news_right_column_240_400
Новости
5,3 тыс. собак зарегистрировали в Казани с начала года
В Казанском зооботсаду родился жеребенок зебры
Изъятие ребенка из неблагополучной семьи - крайняя мера
Изъятие ребенка из неблагополучной семьи - крайняя мера
Чем полезны сезонные ягоды и какие лучше выбрать
Поступления от НДФЛ в татарстанский бюджет увеличились на 21% за пять месяцев
Александр Павлов вновь возглавил Камские Поляны
Казань вновь примет Суперкубок России по футболу
Казань вновь примет Суперкубок России по футболу
Казанское метро переходит на летний режим работы с 1 июля
Казанское метро переходит на летний режим работы с 1 июля