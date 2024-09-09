В казанском зоопарке бабушка як родила малыша

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Город
9 сентября 2024  14:53
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский зооботсад сообщил о неожиданном пополнении в семействе яков. Удивительно, но 21-летняя самка по кличке Кармэн, которую уже считали пенсионеркой, месяц назад подарила жизнь очаровательному черно-белому малышу.

 Фото: © Казанский зооботсад

Отец теленка – 14-летний як Батя. Для сотрудников зооботсада рождение малыша стало настоящим сюрпризом, ведь Кармэн уже давно перешагнула порог репродуктивного возраста.

Маленький як, пол которого определили сразу после рождения, растет здоровеньким и активным. Он уже вовсю резвится в вольере, играет со старшим братом и, конечно же, находится под неусыпным контролем заботливой мамы. Кармэн не отходит от малыша ни на шаг и сразу же бросается на зов, если он вдруг убегает слишком далеко.

Пока что основным рационом теленка остается материнское молоко, но он уже с любопытством пробует «взрослую» пищу – траву, ветки и злаковые смеси.

Казанцев попросили придумать имя для малыша. Итоги конкурса будут подведены 16 сентября.

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