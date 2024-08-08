В Казанском зоопарке чёрные грифы усыновили птенца белоголового сипа

В Казанском зооботсаде пара черных грифов Борис и Гиви усыновили птенца белоголового сипа, сообщает пресс-служба учреждения.

Птенец вылупился еще в мае, и первое время за ним ухаживали сотрудники зоопарка. Однако для полноценного развития малышу необходима была забота родителей. К сожалению, родная мать оказалась не готова к материнству и даже пыталась бросить птенца.

Тогда сотрудники зоопарка приняли решение доверить малыша паре черных грифов, у которых уже был успешный опыт выхаживания потомства. Борис и Гиви с радостью приняли птенца в свою семью. Они окружили его заботой и теплом, кормят и защищают от опасностей.

Сейчас птенцу почти три месяца, он растет здоровым и крепким. Ожидается, что он будет жить с приемными родителями еще около трех месяцев, а затем начнет самостоятельную жизнь.