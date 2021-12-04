 В казанском зоопарке появилась новая горилла
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В казанском зоопарке появилась новая горилла

Животное завезли из московского зоопарка. 

Истории
4 декабря 2021  14:23
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня в казанский зоопарк «Река Замбези» завезли новое животное — гориллу по имени Квабена. Примат родился 5 февраля 2013 года. В московском зоопарке он жил в большой группе с другими приматами. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте зоопарка. 

Представители зоопарка добавили, что животное будет 30 дней на карантине. После его познакомят с другой гориллой — Нгуву, который поселился в зооботсаду в ноябре этого года. Оба примата одногодки — им по 8 лет.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что зоопарк «Река Замбези» признали лучшим проектом отдыха и туризма на международном конкурсе

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