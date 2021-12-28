В казанском зоопарке появилась новая горилла из Австралии

В Казанском зоопарке «Река Замбези» появилась новая горилла из Австралии по имени Мавинго. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.

«Мавинго весит 200 кг, его рост составляет 180 см. Горилла любит музыку, особенно из фильма „Король Лев“, питается картофелем и творогом», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Из Австралии Мавинго сначала привезли Германию на автотранспорте, а затем он отправился на самолете до Москвы. До Казани примата перевезли в автобусе с кузовом, где сохраняли температуру воздуха +21 градус. Это оптимальная температура воздуха для приматов. Сейчас Мавинго проходит 30-дневный карантин.

Напомним, что в «Река Замбези» недавно появилась горилла Квабена из московского зоопарка и горилла Нгуву, прибывшая из Испании.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что зоопарк «Река Замбези» признали лучшим проектом отдыха и туризма на международном конкурсе.