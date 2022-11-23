 В казанском зоопарке «Река Замбези» появились два венценосных журавля
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В казанском зоопарке «Река Замбези» появились два венценосных журавля

Птиц привезли из Новосибирска.

Город
23 ноября 2022  15:35
Автор:
Роза Габитова

В зоопарке «Река Замбези» в Казани появились два венценосных журавля. Об этом сообщили в пресс—службе мэрии столицы РТ. 

Птиц привезли из Новосибирска месяц назад. У них нет имен из-за того, что в данный момент невозможно определить пол. Журавлям всего 9 месяцев. Они прошли 30-дневный карантин, чувствуют себя отлично. 

Новых обитателей зоопарка разместили в крытом вольере «Носорог». По соседству с ними живут розовые фламинго, пеликаны, кафрский ворон. 

Журавли имеют темный окрас и встречаются в природе реже, чем серые. Они питаются зерном, комбикормом, рисовыми и перловыми кашами и овощами.

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