В казанском зоопарке «Река Замбези» появились два венценосных журавля

В зоопарке «Река Замбези» в Казани появились два венценосных журавля. Об этом сообщили в пресс—службе мэрии столицы РТ.

Птиц привезли из Новосибирска месяц назад. У них нет имен из-за того, что в данный момент невозможно определить пол. Журавлям всего 9 месяцев. Они прошли 30-дневный карантин, чувствуют себя отлично.

Новых обитателей зоопарка разместили в крытом вольере «Носорог». По соседству с ними живут розовые фламинго, пеликаны, кафрский ворон.

Журавли имеют темный окрас и встречаются в природе реже, чем серые. Они питаются зерном, комбикормом, рисовыми и перловыми кашами и овощами.