В казанском зоопарке вылупился птенец канадской казарки

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Город
25 июня 2024  14:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанский зоопарк отметил радостное событие – впервые за долгое время у пары канадских казарок, проживающих на исторической территории, появился птенец. Маленькая казарка радует сотрудников своей активностью и любопытством. 

Птенец вылупился полтора месяца назад и уже заметно вырос. Заботливые родители не спускают с него глаз, охраняя и обучая всему необходимому. Орнитологи зоопарка успешно наладили контакт с семейством.
Интересно, что в дикой природе России канадские казарки встречаются на островах Ладожского озера.

Эти птицы известны своей верностью партнеру, которого выбирают на всю жизнь. Брачный период у казарок отличается красотой и грациозностью: самцы устраивают настоящие танцы, чтобы завоевать внимание самки.

Сейчас счастливое семейство проводит время на одном из озер исторической части Казанского зоопарка. Малыш с удовольствием лакомится разнообразной пищей – от тертой моркови и творога до гаммаруса и специального комбикорма.

Фото: казанский зооботсад

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