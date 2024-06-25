В казанском зоопарке вылупился птенец канадской казарки

Казанский зоопарк отметил радостное событие – впервые за долгое время у пары канадских казарок, проживающих на исторической территории, появился птенец. Маленькая казарка радует сотрудников своей активностью и любопытством.

Птенец вылупился полтора месяца назад и уже заметно вырос. Заботливые родители не спускают с него глаз, охраняя и обучая всему необходимому. Орнитологи зоопарка успешно наладили контакт с семейством.

Интересно, что в дикой природе России канадские казарки встречаются на островах Ладожского озера.

Эти птицы известны своей верностью партнеру, которого выбирают на всю жизнь. Брачный период у казарок отличается красотой и грациозностью: самцы устраивают настоящие танцы, чтобы завоевать внимание самки.

Сейчас счастливое семейство проводит время на одном из озер исторической части Казанского зоопарка. Малыш с удовольствием лакомится разнообразной пищей – от тертой моркови и творога до гаммаруса и специального комбикорма.