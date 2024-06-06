В Казани на улице Камая частично возобновили водоснабжение после аварии

В Казани продолжаются аварийные работы на улице Камая. Городской водоканал сообщил, что водоснабжение частично восстановлено в домах № 5, №10 к.1, 2, 3, 4. В то же время жители дома №12 по улице Камая пока еще остаются без воды.

Специалисты планируют завершить аварийные работы и полностью восстановить водоснабжение сегодня в течение трёх часов, к 18:00. До завершения работ возле дома №12 расположены автоцистерны с водой.

За временные неудобства, связанные с аварийными работами, водоканал извинился.