В Казахстане разбился авиалайнер Azerbaijan Airlines

В Казахстане произошла трагедия: разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который следовал рейсом из Баку в Грозный. Инцидент имел место вблизи города Актау, где на месте крушения разгорелся пожар, пишет ТАСС.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в настоящий момент на месте происшествия работают 52 спасателя и 11 единиц техники. Виртуально подключенный к ситуации, Минтранс республики сообщил, что на борту находились 67 человек, среди которых 16 граждан России, 37 — Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии.

К сожалению, по последним данным, только 25 человек выжили после катастрофы. Пресс-служба МЧС сообщила, что на борту находились 5 членов экипажа. В результате крушения 22 из 25 выживших были госпитализированы.

Специальное расследование обстоятельств трагедии уже начато. На место происшествия для оказания помощи и оценки ситуации направлены 150 сотрудников и 45 единиц техники. Списки пассажиров в настоящее время уточняются, и информация о пострадавших также проверяется.

Эта трагедия оставила глубокий след в сердцах людей, и все усилия сейчас направлены на помощь пострадавшим и расследование причин крушения.