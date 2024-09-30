В «Казэнерго» рассказали, какую работу провели для подготовки города к зиме

Казанское предприятие «Казэнерго» полностью готово к началу отопительного сезона. Компания провела масштабную модернизацию теплоэнергетического комплекса, направив на эти цели значительные средства, сообщает мэрия.

В рамках подготовки к зиме в городе выполнили необходимый комплекс работ, включая ремонт и замену оборудования котельных, а также обновление тепловых сетей. Особое внимание уделялось автоматизации систем теплоснабжения. На данный момент большинство котельных и тепловых пунктов работают без постоянного присутствия персонала, информация о работе оборудования поступает в режиме онлайн.

Благодаря участию в программе модернизации коммунальной инфраструктуры и привлечению средств из разных источников, компания практически удвоила объем ремонта теплосетей. Значительные средства были инвестированы в замену устаревших котлов.