 В КФУ пройдет Форсайт для школьников «Учитель — профессия будущего»
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В КФУ пройдет Форсайт для школьников «Учитель — профессия будущего»

В мероприятии примут участие 250 лучших одиннадцатиклассников РТ.

Город
25 ноября 2022  16:20
Автор:
Эдуард Салихов

В КФУ 26 ноября пройдет Форсайт для школьников «Учитель — профессия будущего». Проект направлен на популяризацию профессии учителя как профессии будущего.

В мероприятии участвуют 250 лучших одиннадцатиклассников Татарстана. Ученики смогут обсудить актуальные вопросы образования с представителями Министерства образования и науки РТ, Управления образования Казани, директорами инновационных школ республики и учителями-новаторами. 

Ранее «КВ» сообщали, что Татарстан получит 136,5 млн рублей на развитие молодежной политики. Всего 42 субъекта России получат федеральное финансирование на развитие проектов молодежной политики на общую сумму 5 млрд рублей.

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