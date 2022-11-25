В КФУ пройдет Форсайт для школьников «Учитель — профессия будущего»

В КФУ 26 ноября пройдет Форсайт для школьников «Учитель — профессия будущего». Проект направлен на популяризацию профессии учителя как профессии будущего.

В мероприятии участвуют 250 лучших одиннадцатиклассников Татарстана. Ученики смогут обсудить актуальные вопросы образования с представителями Министерства образования и науки РТ, Управления образования Казани, директорами инновационных школ республики и учителями-новаторами.

Ранее «КВ» сообщали, что Татарстан получит 136,5 млн рублей на развитие молодежной политики. Всего 42 субъекта России получат федеральное финансирование на развитие проектов молодежной политики на общую сумму 5 млрд рублей.