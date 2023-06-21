В КФУ создадут цифровые двойники дорог

Сотрудники КФУ работают над созданием модели автомобильной дороги в Лаишевском районе Татарстана с помощью мобильного лазерного 3D-сканера. Об этом сообщили в пресс службе вуза.

«С помощью новой модели можно будет быстро и точно проводить различные замеры дорожных параметров и получать различную пространственную информацию», – отметили в пресс-службе КФУ.

В итоговом варианте сотрудники вуза намерены создавать цифровые двойники улиц с помощью сканера. В будущем ими намечено создание цифровых карт местности для перемещения беспилотников и туристических пеших маршрутов.