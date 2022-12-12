 В КГМУ разработали комплексы гимнастики для людей с сидячим образом жизни
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В КГМУ разработали комплексы гимнастики для людей с сидячим образом жизни

Упражнения простые и не требуют подготовки.

Город
12 декабря 2022  18:44
Автор:
Роза Габитова

В Казанском государственном медицинском университете разработали комплексы производственной гимнастики для людей, ведущих сидячий образ жизни дома и на работе. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Разработкой комплексов заняли ординаторы кафедры неврологии и реабилитации КГМУ Язиля Ахметзянова и Гульназ Низамиева под руководством профессора Фариды Тахавиевой.

Отсутствие спорта приводит к развитию многих хронических заболеваний. Это и стало причиной создания комплексов. Все их две — расширенная программа перед началом работы и комплекс экспресс-гимнастики на 5 минут. 

«Упражнения максимально простые, не требующие никакой специальной подготовки, но очень эффективные для поддержания организма в хорошем тонусе», — отметила профессор. 

В настоящее время заинтересованность в проведении гимнастики проявили: КИУ им.Тимирясова, бюро технической инвентаризации РТ, Казанский ТЮЗ.

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