В КГМУ разработали комплексы гимнастики для людей с сидячим образом жизни

В Казанском государственном медицинском университете разработали комплексы производственной гимнастики для людей, ведущих сидячий образ жизни дома и на работе. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Разработкой комплексов заняли ординаторы кафедры неврологии и реабилитации КГМУ Язиля Ахметзянова и Гульназ Низамиева под руководством профессора Фариды Тахавиевой.

Отсутствие спорта приводит к развитию многих хронических заболеваний. Это и стало причиной создания комплексов. Все их две — расширенная программа перед началом работы и комплекс экспресс-гимнастики на 5 минут.

«Упражнения максимально простые, не требующие никакой специальной подготовки, но очень эффективные для поддержания организма в хорошем тонусе», — отметила профессор.

В настоящее время заинтересованность в проведении гимнастики проявили: КИУ им.Тимирясова, бюро технической инвентаризации РТ, Казанский ТЮЗ.