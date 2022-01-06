 В кинотеатрах сети «КАРО» стартовал проект #КИНОСКАЗКИ РОУ
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В кинотеатрах сети «КАРО» стартовал проект #КИНОСКАЗКИ РОУ

В декабре 2021 года во всех городах сети «КАРО» стартовал проект #КИНОСКАЗКИ РОУ — крупнейший прокат любимых поколениями фильмов-сказок Александра Роу на кинотеатральных экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре, Сургуте и Новосибирске.

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6 января 2022  14:48

С 6 января, специально к Рождеству, на экраны выйдет лента «Вечера на Хуторе близ Диканьки» (6+), воплотившая культовые образы из произведения Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством» (6+). В легендарной сказке можно увидеть Георгия Милляра в образе Черта и Людмилу Хитяеву в роли Солохи.

Ретроспектива продлится по апрель 2022 года в рамках специального проекта КАРО.Арт, фильмы предоставлены Киностудией им. М. Горького.

Билеты уже в продаже на сайте КАРО

Расписание проката:

«Вечера на Хуторе близ Диканьки» (6+) — с 6 января 2022 года

«Василиса прекрасная» (6+) — с 3 февраля 2022 года

«Кащей бессмертный» (6+) — с 17 февраля 2022 года

«Королевство кривых зеркал»(6+) — с 3 марта 2022 года

«Огонь, вода и медные трубы» (6+) — с 17 марта 2022 года

«Варвара-краса, длинная коса» (6+) — с 14 апреля 2022 года

Фото предоставлены пресс-службой Киностудии им. М.Горького.



Автор: Наталья Минуллина 

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