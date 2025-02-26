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В Кировском и Московском районах Казани развернутся масштабные масленичные гуляния

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Город
26 февраля 2025  10:11

Казанцев приглашают проводить зиму и встретить весну на традиционных масленичных гуляниях, которые пройдут в Кировском и Московском районах города 1 и 2 марта. В программе – народные песни, танцы, хороводы, конкурсы, угощение блинами и, конечно же, сжигание чучела Масленицы!

1 марта:

  • 11:00 - Площадь перед ДК «Красная Горка» (ул. Приволжская, 97а) распахнет свои двери для праздника с песнями, танцами и конкурсами.
  • 11:00 - Двор по ул. А. Арсланова, 6а, также станет площадкой для масленичных забав.
  • 13:00 - Жилой комплекс «Салават Купере» (ул. Авзалова, 15) оживет благодаря масленичному гулянью «Проводы русской зимы» от творческих коллективов КЦ «Залесный».

2 марта:

  • 10:00 - Парк им. Петрова приглашает на Масленицу с насыщенной программой: концерт, конкурс костюмов, представления, игры, угощение блинами и сжигание чучела.
  • 12:00 - Площадь перед ДК Железнодорожников в Юдино (ул. Ильича, 25) станет центром народных гуляний с концертом, атмосферной фотозоной, активностями для всей семьи и вкусными угощениями.
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