В Кировском и Московском районах Казани развернутся масштабные масленичные гуляния

Казанцев приглашают проводить зиму и встретить весну на традиционных масленичных гуляниях, которые пройдут в Кировском и Московском районах города 1 и 2 марта. В программе – народные песни, танцы, хороводы, конкурсы, угощение блинами и, конечно же, сжигание чучела Масленицы!

1 марта:

11:00 - Площадь перед ДК «Красная Горка» (ул. Приволжская, 97а) распахнет свои двери для праздника с песнями, танцами и конкурсами.

11:00 - Двор по ул. А. Арсланова, 6а, также станет площадкой для масленичных забав.

13:00 - Жилой комплекс «Салават Купере» (ул. Авзалова, 15) оживет благодаря масленичному гулянью «Проводы русской зимы» от творческих коллективов КЦ «Залесный».

2 марта: