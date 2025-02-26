В Кировском и Московском районах Казани развернутся масштабные масленичные гуляния

Казанцев приглашают проводить зиму и встретить весну на традиционных масленичных гуляниях, которые пройдут в Кировском и Московском районах города 1 и 2 марта. В программе – народные песни, танцы, хороводы, конкурсы, угощение блинами и, конечно же, сжигание чучела Масленицы!
1 марта:
- 11:00 - Площадь перед ДК «Красная Горка» (ул. Приволжская, 97а) распахнет свои двери для праздника с песнями, танцами и конкурсами.
- 11:00 - Двор по ул. А. Арсланова, 6а, также станет площадкой для масленичных забав.
- 13:00 - Жилой комплекс «Салават Купере» (ул. Авзалова, 15) оживет благодаря масленичному гулянью «Проводы русской зимы» от творческих коллективов КЦ «Залесный».
2 марта:
- 10:00 - Парк им. Петрова приглашает на Масленицу с насыщенной программой: концерт, конкурс костюмов, представления, игры, угощение блинами и сжигание чучела.
- 12:00 - Площадь перед ДК Железнодорожников в Юдино (ул. Ильича, 25) станет центром народных гуляний с концертом, атмосферной фотозоной, активностями для всей семьи и вкусными угощениями.