В Кировском и Московском районах временно отключат воду

17 апреля с 9:00 до 18 апреля 9:00 в связи с плановыми работами по модернизации водоснабжения будет прекращена подача воды в домах по следующим улицам:

ул. 1-я Вольная, 7, 7 кор.1; ул. 2-я Вольная, 6, 8, 10; ул. 2-я Юго-Западная, 26, 26а; ул. Бабушкина, 14, 16, 16а, 20/34; ул. Баженова, 28, 30; ул. Горсоветская, 17 кор.1,2,3; 17А, 17/1, 19А, 33; ул. Дежнева, 2 кор.1, 2; 2А, 4, 4 кор.1, 2; ул. Декабристов, 83, 85, 85А, 85Б/1, 87; ул. М. Вахитова, 5, 5 кор.2, кор.3, 5А, 5Б, 5В, 17, 17В; ул. Передовая, 16, 18, 28/42, 30, 32, 33, 34, 36, 44/31; ул. Поперечно-Базарная, 47, 52, 54, 56, 57, 57/2, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 66, 68, 70, 72, 74; ул. Чигорина, 6, 9, 10, 11, 14/38, 17, 19; ул. Ягодинская, 23, 27, 34/20, 34а, 35, 37, 38/14, 40, 42/28, 44/31.

Для обеспечения жителей водой будут организованы автоцистерны. Заявки на доставку воды принимаются по телефону 231-62-60.

Рекомендуем заранее запастись водой и уточнить график отключений для своего дома.