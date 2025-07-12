В Кировском районе Казани на сутки отключат воду

С 9.00 15 июля до 10.00 16 июля жители части Кировского района останутся без водоснабжения. Причина - подключение нового водопровода жилого комплекса на ул. Адмиралтейской к центральным сетям, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

Отключение затронет дома по адресам:

ул. Адмиралтейская, 1, 3 (корп.26);

ул. Аракчинская 2-я, частные дома от д.№1 до д.№69;

ул. Архангельская, 14г;

ул. Боевая, частные дома от д.№71 до д.№129;

ул. Красного Химика, 6, 6а, 6а/2, 8, 9, 10, 11, 13/17, 16/8, 18, 19, 19 (корп.1);

ул. Кызыл Армейская, 2, 3/8, 3а, 4, 5/25, 7, 8/16, 9, 9а, 10, 11, 12, 17/13, 17а/13, 23а, 23а (корп.1);

ул. Мало-Московская, 12, 14, 14а, 24а, 26, 26а;

ул. Набережная, 31, 31/1, 31 (корп.1); 31а, 31а (корп.1,2,3); 31б (корп.3); 31в,31д, 31а лит. М; 33;

ул. Набережная, 1, 1 (корп.1); 4, 4 (корп.1,2);10, 11, 11(корп.1,2,3,4,5,5/1,6,7,8,9,14); 11д (корп.8); 23, 23а, 27;

ул. Поселковая, 8/1, 8/3, 19, 21, 23а, 25/5, 29, 29а;

ул. Узенькая, 4, 4 (корп.1); 6;

ул. Урицкого, 4, 4 (корп.1); 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17;

Для решения проблемы с водой МУП «Водоканал» организует доставку автоцистерн. Заказать воду можно по телефону: +7 (843) 231-62-60. Рекомендуется заранее запастись питьевой водой и уточнить, относится ли ваш дом к зоне отключения.



