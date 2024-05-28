В Кировском районе Казани временно отключат газоснабжение

В Кировском районе Казани временно прекратится газоснабжение в ряде домов с 4:00 29 мая до окончания работ 31 мая. Отключение связано с переврезкой газопровода в рамках реконструкции Горьковского шоссе.

Газоснабжения не будет по следующим адресам:

- Озеро Лебяжье: 5, 5а, 7, 7а, 8а, 10, 12

- Ул. Залесная: 1, 1в, 1г, 1д, 2, 2а, 2а (корп.1, 2, 3), 3, 5, 5а, 16, 18, 20, 22, 24, 121

- Ул. Осиновская: 27 (корп.1, 2, 3), 29, 31, 33, 35а, 37, 39, 41, 47, 49

- Ул. Хибинская: 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 18

Также отключение затронет ряд индивидуальных жилых домов. С полным списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Реконструкция Горьковского шоссе планируется завершить в ноябре этого года. В результате появится первая в Татарстане трехуровневая транспортная развязка, пять надземных и три подземных пешеходных перехода, три разворотные петли, один тоннель и одна эстакада.

Ранее мы писали, что этим утром микрорайон 39-й квартал в Казани оказался без электричества и воды из-за аварии на сетях электроснабжения.

Также сообщается, что в Казани продлили ограничения на проезде Яраткан.