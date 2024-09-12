В Кировском районе Казани завершилась масштабная реконструкция водопровода

В Кировском районе Казани завершилась масштабная реконструкция участка водопровода, построенного в 1972 году. Об этом сообщили в пресс-службе «Казанского Водоканала». В ходе работ был заменен более чем 1,5 километровый участок водопровода по улице Бирюзовая, смонтировано 15 новых колодцев, а также установлена современная запорная арматура.

Благодаря этим работам, более 100 многоквартирных домов, 40 частных домов, 10 социальных объектов и 20 административных зданий получили доступ к обновленной системе водоснабжения. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, которые планируется завершить к 30 сентября. После завершения работ территория будет полностью приведена в порядок.