В конце июня Казань превратится в центр модной индустрии России

28 и 29 июня в Казани пройдет форум «Система моды 2024+6: предвидение новых сил», организованный Институтом развития индустрии моды Beinopen. Мероприятия форума расположатся на двух площадках: в Национальной библиотеке РТ и в Центре современной культуры «Смена».

В рамках форума пройдут 11 бесплатных лекций и дискуссий с участием приглашенных экспертов и казанских деятелей моды. Подробное расписание можно найти на сайте Минкульта РТ.

Помимо основного лектория, в течение двух дней форума будет работать бизнес-зал - пространство для нетворкинга фэшн-предпринимателей.

Форум обещает стать платформой для обмена опытом, дискуссий о трендах и будущем модной индустрии, а также отличной возможностью для нетворкинга и завязывания новых контактов.