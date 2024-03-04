В конце марта в зоне подтопления могут оказаться 15 жилых массивов Казани

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Город
4 марта 2024  18:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Синоптики предсказывают, что резкого потепления не будет, март слегка подморозит, а апрель принесет сильные ливни. Однако это только прогноз, сказал начальник Управления гражданской защиты казанской мэрии Сергей Чанкин.

Он сообщил, что при неблагоприятном раскладе подтопит почти 13 тысяч кв.м – это дома в 15 жилых массивах: Борисоглебское, Сухая река, Савиново, Красная горка, Ягодная слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенский, Константиновка, Самосырово.

При таком раскладе, пострадают свыше 1,2 тысяч человек. Мэр города Ильсур Метшин поручил оказать необходимую помощь людям, которые окажутся в зоне паводка.

Вскрытие двух рек – Волги и Казанки – татарстанцы ожидают в конце этого месяца или начале апреля. От того, насколько активно будет таять снег, зависит паводковая ситуация в Казани.

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