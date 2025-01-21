В конце января в некоторых домах Ново-Савиновского района отключат водоснабжение

В конце января в ряде домов Ново-Савиновского района столицы Республики Татарстан запланировано отключение водоснабжения. Это связано с проведением работ, направленных на улучшение системы водоснабжения. Остановка подачи воды начнется 29 января в 9:00 и завершится 30 января в 5:00 утра.

Ограничения коснутся следующих адресов: дома под номерами 15, 17, 19, 21, 23, 15/1, 15а, 15а/1, 15а/2, 19/1, 19/4, 19а, 19б, 25 и 25а на улице Адоратского, а также дома 8, 8а и 10 на улице академика Лаврентьева. В список также входят дома по проспекту Ямашева под номерами 74а, 78а, 78б, 80а, 82а, 82б, 84, 88, 78.

Для обеспечения жителей водой в период отключения будут работать автоцистерны. За подачей воды можно обращаться по телефону: 8 (843) 231-62-60.