В Константиновке и Кадышево реконструируют мосты

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Город
12 марта 2024  11:51
Автор:
Эндже Гарафиева

В этом году власти республики выделили около 285 млн рублей на работы по ремонту мостов в казанских поселках Кадышево и Константиновка. Здесь будет расширена проезжая часть, проведены ливневки. Движение станет двухполосным.

В Кадышево мост соединяет два берега реки Солонка. Он был построен в 1974 году. В Константиновке мост 90-х годов постройки походит над рекой Вертелевка. Оба сооружения по итогам техобследования находятся в предаварийном состоянии. 

Также в мэрии сообщили, что продолжатся работы на мосту Миллениум в Казани, второй этап ремонта затронет  улицу Вишневского.

В этом же году завершится строительство моста через Монастырскую протоку.

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