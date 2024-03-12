В Константиновке и Кадышево реконструируют мосты

В этом году власти республики выделили около 285 млн рублей на работы по ремонту мостов в казанских поселках Кадышево и Константиновка. Здесь будет расширена проезжая часть, проведены ливневки. Движение станет двухполосным.

В Кадышево мост соединяет два берега реки Солонка. Он был построен в 1974 году. В Константиновке мост 90-х годов постройки походит над рекой Вертелевка. Оба сооружения по итогам техобследования находятся в предаварийном состоянии.

Также в мэрии сообщили, что продолжатся работы на мосту Миллениум в Казани, второй этап ремонта затронет улицу Вишневского.

В этом же году завершится строительство моста через Монастырскую протоку.