В Константиновке прокуратура проверяет причины аварии на водопроводе

Жители поселка Константиновка уже в течение пяти дней живут без воды, пишет «Татарстан-24». Они требуют объяснений от представителей аварийной службы, которые каждый день обещают решить проблему. Однако сотрудники водоканала не могут приступить к ликвидации аварии из-за находящихся рядом электрических проводов, которые питают водопровод током.

По словам местных жителей, авария произошла на водопроводных сетях по улице Рахлина. В «Водоканал» жители поселка регулярно пишут, оставляют заявки, но нужного им ответа так и не дождутся.

«Отключение холодного водоснабжения со стороны МУП «Водоканал» не производилось. Может наблюдаться понижение давления воды, – отметили в пресс-службе предприятия. По словам специалистов, работы будут продолжены после отключения линий электропередач.

Сегодня стало известно, что прокуратура Республики Татарстан организовала проверку по сообщению СМИ об отсутствии воды. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что прокуратура выяснит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку действиям ответственных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.